Iberdrola lucra menos e anuncia aumento de capital; negócios com ações estão suspensos

A Iberdrola registrou lucro líquido de 3,56 bilhões de euros no primeiro semestre de 2025, 14% menor do que o ganho de 4,13 bilhões de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado pela companhia elétrica espanhola nesta quarta-feira, 23.

A receita avançou 0,5% na mesma comparação, a 22,74 bilhões de euros.