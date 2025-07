Governo libera R$ 20,6 bi em despesas do orçamento de 2025

Os dados integram o segundo Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do ano, referente ao terceiro bimestre, divulgado pelos Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda. Analistas de mercado fizeram críticas ao anúncio, com argumento de que o desbloqueio de recursos do Orçamento leva em conta receitas incertas, o que pode trazer problemas para o governo fechar as contas (mais informações na pág. B2).

A equipe econômica anunciou nesta terça-feira, 22, uma redução no congelamento de gastos do Orçamento de 2025, de R$ 31,3 bilhões para R$ 10,7 bilhões, após aumentar a projeção de arrecadação total e recuperar a validade do decreto que aumentou o IOF. Na prática, isso significa que foram liberados R$ 20,6 bilhões em despesas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou o aumento do IOF em maio, com mudanças nas alíquotas em junho, mas foi derrotado no Congresso, que derrubou a medida. O Executivo recorreu ao STF, que retomou a validade da maior parte do decreto. Com isso, o governo voltou a contar com a arrecadação maior do IOF neste e no próximo ano.

A arrecadação esperada com leilão de petróleo em áreas do pré-sal foi o principal motivo para a revisão da arrecadação. As receitas desse grupo aumentaram em R$ 17,9 bilhões em relação à estimativa anterior e ajudaram a diminuir o congelamento de gastos. Só com o novo leilão previsto para este ano, a previsão é de R$ 14,8 bilhões.

A contenção no Orçamento é composta por duas medidas: uma de contingenciamento, que foca na arrecadação, necessária para atingir a meta de resultado primário (ou seja, o saldo entre receitas e despesas), e outra de bloqueio, com alvo nas despesas, para cumprir o teto de gastos do arcabouço fiscal. Na prática, as duas medidas congelam gastos da União, como despesas com saúde e educação, investimentos e emendas parlamentares.

Em maio, o governo havia anunciado uma contenção total de R$ 31,3 bilhões no Orçamento: R$ 20,7 bilhões de contingenciamento e R$ 10,6 bilhões de bloqueio, já contando com uma arrecadação maior do IOF, cuja estimativa diminuiu.