EUA e União Europeia estão perto de fechar acordo tarifário de 15%, diz jornal

Os Estados Unidos e a União Europeia (UE) estão perto de fechar um acordo comercial que prevê tarifas de 15% sobre as importações europeias. A informação foi divulgada pelo jornal Financial Times nesta quarta-feira, 23. O acordo, segundo a publicação, seria semelhante ao fechado pelos Estados Unidos com o Japão nesta semana. Bruxelas poderia concordar com os chamados impostos recíprocos para evitar a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de aumentá-los para 30% a partir de 1º de agosto.

Tanto os EUA quando a UE isentariam tarifas sobre alguns produtos, incluindo aeronaves, bebidas alcoólicas e dispositivos médicos, segundo três pessoas a par das negociações disseram ao Financial Times. Desde abril, os exportadores do bloco já pagam uma tarifa adicional de 10% sobre produtos enviados aos EUA. As exportações já eram submetidas a tarifas pré-existentes, de 4,8%, em média. A União Europeia prepara um possível pacote de 93 bilhões de euros em tarifas retaliatórias, de até 30%, caso não chegue a um acordo até 1º de agosto, segundo informações do jornal. Na terça-feira, 22, Trump anunciou ter fechado um acordo comercial com o Japão, no qual o país asiático pagará uma alíquota de 15%, ante os 25% impostos no começo de julho, e investirá - sob a "orientação" de Trump - US$ 550 bilhões nos Estados Unidos, que, conforme o presidente americano, receberão 90% dos lucros.

Nesta quarta, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que o acordo com o Japão e a redução de tarifas recíprocas foram possíveis somente após os japoneses oferecerem um "mecanismo inovador de financiamento". Em entrevista à Bloomberg TV, Bessent disse que o novo sistema consistirá na provisão de ativos e fundos, formando um novo capital que será redirecionado para "indústrias específicas" para eliminar riscos nas cadeias de oferta. "O Japão conseguiu tarifas de 15% por conta do mecanismo inovador. Mas a União Europeia (UE) ainda não teve nada inovador", respondeu, ao ser questionado sobre a diferença nas negociações entre os parceiros comerciais.