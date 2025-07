China contesta sanções da UE contra Rússia por citar instituições chinesas

O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, apresentou uma representação solene à União Europeia (UE) sobre suas últimas sanções à Rússia, que incluem duas instituições financeiras chineses, durante videoconferência com o comissário europeu para Comércio, Maros Sefcovic, de acordo com um comunicado oficial publicado nesta quarta-feira. Na diplomacia, uma representação solene constitui uma reclamação formal feita de um Estado a outro.

"As duas partes conduziram discussões francas e aprofundadas sobre a cooperação econômica e comercial entre a China e a UE e questões-chave relacionadas", adiciona a nota.