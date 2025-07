Bolsas da Europa sobem, com montadoras em destaque e recorde do FTSE 100, após acordo EUA-Japão

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 23/07/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quarta-feira, lideradas por ações do setor automotivo e com o índice britânico FTSE 100 renovando máximas históricas, após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar um acordo comercial com o Japão, reavivando esperanças de que a União Europeia também chegue a um pacto com Washington.