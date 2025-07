Bessent: processo de escolher substituto de Powell está em andamento, mas não temos pressa

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que o processo para escolher um substituto para o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, está em andamento, mas que não há pressa para chegar a um candidato final, em entrevista à Bloomberg TV na manhã desta quarta-feira, 23.

O secretário americano apontou que o "melhor cenário" para os EUA será uma eventual renúncia de Powell ou o cumprimento do se mandato completo. Até lá, ele afirmou que pretende continuar com suas reuniões regulares com o presidente do Fed.

Bessent reiterou críticas às obras em andamento na sede do Fed e defendeu que o BC americano poderia adotar medidas, como uma revisão externa independente, para diminuir dúvidas sobre a transparência do projeto.

Bessent também disse que as análises dos dirigentes do BC sobre possíveis impactos das tarifas não correspondem ao cenário real, em que "não há sinais, ou bem pouca, pressão inflacionária".

Em relação ao comportamento do mercado, o secretário do Tesouro afirmou que Trump está sempre "dois passos à frente" dos investidores. "Trump sempre tem um plano, mas nem sempre está claro para o mercado qual o seu objetivo. Então, quando ele me diz suas metas, penso em como anunciá-las da melhor forma estratégica", disse, citando a necessidade do mercado de "explicações imediatas".