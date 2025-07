ASM International decepciona com encomendas do 2º trimestre

A ASM International recebeu menos encomendas do que o previsto no segundo trimestre, à medida que fabricantes de chips adiaram gastos com equipamentos para produzir os circuitos integrados utilizados em smartphones, computadores e outros dispositivos eletrônicos.

O fornecedor holandês de equipamentos para a produção de semicondutores registrou encomendas no total de 702,5 milhões de euros no período, valor 4% menor do que o de um ano antes, no conceito de taxas de câmbio constantes, segundo balanço divulgado na tarde de terça-feira (22). O resultado ficou bem abaixo do consenso de analistas compilados pela Visible Alpha, de 842,9 milhões de euros em encomendas.