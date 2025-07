Trump: Filipinas pagarão uma tarifa de 19% e trabalharemos juntos militarmente

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça, 21, que concluiu um acordo comercial com as Filipinas, no qual o país do sudeste asiático pagará um tarifa de 19%. Segundo o republicano, os países trabalharão juntos em termos militares.

Trump se encontrou hoje com o presidente filipino, Ferdinand Marcos, na Casa Branca. "Foi uma bela visita, e concluímos nosso acordo comercial, segundo o qual as Filipinas estão abrindo o mercado com os Estados Unidos, com tarifa zero aos americanos", escreveu ele no Truth Social.