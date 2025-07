Sánchez defende acordo UE-Mercosul como resposta ao contexto de incerteza internacional

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou nesta terça-feira, 22, que o acordo da União Europeia (UE) com o Mercosul é a melhor resposta ao atual contexto de incerteza internacional e "a melhor maneira de nos protegermos do crescente conflito comercial". Em pronunciamento em Montevideo após se reunir com o presidente uruguaio Yamandú Orsi, o espanhol disse que há uma necessidade urgente de finalizar o acordo.

"Tanto o presidente quanto eu compartilhamos mais uma vez a necessidade urgente, eu diria extrema, de concluir o acordo UE-Mercosul, que pode ser concluído e entrar em vigor o mais breve possível", afirmou Sánchez. "Não apenas pelo que representa, que é nada mais nada menos que a criação da zona de livre comércio mais importante do mundo, mas pela mensagem de abertura que transmite em um momento de egocentrismo, confrontação e guerras comerciais, como estamos vendo em outros governos", enfatizou.