Powell deveria renunciar para proteger Fed diante de críticas de Trump, diz Mohamed El-Erian

O presidente do Queen's College e ex-chefe da gestora Pimco, Mohamed El-Erian, defendeu a renúncia do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, se o propósito do banqueiro central for o de resguardar a autonomia operacional do BC americano.

"Nesta manhã (de terça, 22), as críticas do governo dos Estados Unidos ao presidente do Federal Reserve, Powell, e à própria instituição se ampliaram para incluir o 'desvio de missão' e a eficiência de outros funcionários", afirmou em registro no X.