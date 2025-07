Planejamento diminui projeção de arrecadação com IOF em 2025 em R$ 10,2 bi

A equipe econômica do governo federal diminuiu em R$ 10,2 bilhões a estimativa para a arrecadação com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em 2025, de R$ 93,4 bilhões para R$ 83,2 bilhões. Os números constam do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas do terceiro bimestre, publicado nesta terça-feira, 22.

O aumento do IOF foi anunciado junto com a publicação do relatório passado, no dia 22 de maio. O documento do segundo bimestre trazia a estimativa anterior. No mesmo dia, o governo recuou de parte das mudanças.