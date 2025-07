Planejamento: contenção no Orçamento de 2025 passa de R$ 31,3 bi para R$ 10,7 bi

A liberação de gastos reflete a expectativa de receitas com a manutenção da maior parte do decreto que aumenta o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), além da aprovação, pelo Congresso, de um projeto que permite a venda de petróleo de campos do Pré-Sal.

Os ministérios do Planejamento e da Fazenda anunciaram nesta terça-feira, 22, a liberação de R$ 20,6 bilhões em despesas discricionárias no Orçamento de 2025. O volume de gastos congelados passou de R$ 31,3 bilhões para R$ 10,7 bilhões.

A contenção total de despesas foi menor do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), que apontava para um congelamento de R$ 31,0 bilhões nesta edição do relatório. As estimativas do mercado iam de R$ 21,30 bilhões a R$ 39,75 bilhões.

O total de gastos bloqueados para cumprir o limite de crescimento das despesas do arcabouço fiscal passou de R$ 10,6 bilhões no relatório anterior para R$ 10,7 bilhões nesta edição, uma diferença de R$ 100 milhões.

O volume contingenciado para cumprir a meta fiscal deste ano passou de R$ 20,7 bilhões no relatório de maio para zero. Segundo o relatório, a reversão completa do contingenciamento se deve ao "aumento na estimativa da receita líquida de transferências".

Com isso, o governo revisou a sua estimativa de déficit primário de 2025, de R$ 51,7 bilhões para R$ 26,3 bilhões, ou de 0,4% para 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB). A meta deste ano é de um déficit de 0% do PIB, com tolerância de 0,25 ponto porcentual para mais ou para menos.