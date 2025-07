Ouro fecha em alta beneficiado da incerteza tarifária e fraqueza do dólar

O contrato de ouro com vencimento em agosto avançou 1,09% na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), encerrando a sessão em US$ 3.443,70 por onça-troy.

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta terça-feira, 21, e estendeu o rali registrado nas últimas duas sessões, enquanto os investidores mantêm preocupações com a política comercial americana. Ainda, o metal dourado se beneficia da fraqueza do dólar e dos juros dos Treasuries.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Hoje, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, reafirmou que "não tem pressa" para realizar novos acordos comerciais. Na avaliação do ING, o atual cenário aponta para um maior risco de não haver acordos comerciais antes do prazo final de 1º de agosto, o que prolonga o ambiente de incerteza e favorece os ganhos do metal dourado.

Para o analista da FxPro Alex Kuptsikevich, além da incerteza comercial, o ouro se valorizou com o enfraquecimento do dólar americano devido à persistente incerteza com a política monetária do Federal Reserve (Fed). "Com o dólar lutando para ganhar impulso e os investidores globais buscando cada vez mais diversificar seus ativos baseados em dólar, o ouro está em tendência de alta", avalia.

Ainda, de acordo com a Pepperstone, qualquer recuperação do dólar deve "permanecer limitada", considerando as preocupações comerciais, de política monetária e da independência do BC dos Estados Unidos, após circularem rumores, posteriormente negados, de que o presidente americano, Donald Trump, poderia demitir o chefe da instituição, Jerome Powell, antes de seu mandato chegar ao fim, em maio do ano que vem. "Isso deve ser positivo para o ouro", escreve.

*Com informações da Dow Jones Newswires