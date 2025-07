Moedas Globais: dólar opera em queda com incertezas tarifárias e pressão renovada sobre Fed

O dólar operou em queda nesta terça-feira, 22, em dia de agenda esvaziada. No radar do mercado, seguem as incertezas sobre a política comercial dos Estados Unidos e acerca da independência do Federal Reserve (Fed), com renovados ataques do presidente Donald Trump contra o chefe do Banco Central americano, Jerome Powell.

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, fechou em queda de 0,47%, a 97,392 pontos. Por volta das 16h50 (de Brasília), o euro se valorizava a US$ 1,1753 e a libra tinha avanço a US$ 1,3530. A moeda americana ainda perdia terreno contra parte das moedas emergentes, recuando a 18,6564 pesos mexicanos.