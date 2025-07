Minério de ferro em Cingapura sobe 2,10% e renova máxima desde outubro

Com a perspectiva de melhor demanda na China, o minério de ferro em Cingapura estendeu os altos ganhos da véspera e fechou esta terça-feira, 22 em alta. O contrato futuro da commodity para entrega em agosto subiu 2,10%, cotado a US$ 105,65 a tonelada, esse foi o preço mais alto negociado na bolsa desde outubro de 2024.

Segundo o Commerzbank, essa reação nos preços do minério de ferro ocorreu em função do anúncio do início das obras da usina hidrelétrica no Tibete, que terá capacidade de geração de 300 bilhões de quilowatts-hora.