Grandes bancos precisam ter liberdade para competir entre si, diz Powell, do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, defendeu nesta terça-feira, 22, que os grandes bancos precisam ter liberdade para competir entre si e com instituições não-bancárias, ao mesmo tempo em que precisam ser bem capitalizados e gerenciar bem os seus riscos.

Powell falou ainda sobre a importância da supervisão e regulação para o setor financeiro, elogiando o trabalho da vice-presidente de Supervisão do Fed, Michelle Bowman, em discurso preparado para a Conferência sobre a Revisão Integrada do Quadro de Capital para Grandes Bancos. Bowman ainda deve falar no mesmo evento nesta tarde.