Fazenda/Durigan: não estamos trazendo grande novidade no Relatório; estratégia é a de sempre

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo não está trazendo "nenhuma grande novidade" no 2º Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas, divulgado nesta terça, 22.

"A gente viu nos últimos anos uma erosão grande da base de arrecadação federal", completou ele, citando "injustiças tributárias.

Durigan reconheceu que houve arrecadações frustradas, e disse que agora se observa "uma boa recuperação de receita" em ritmo maior do que o que foi previsto no início do ano.