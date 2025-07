Dólar ronda estabilidade sem catalisadores sobre eventual diálogo Brasil-EUA

A volatilidade predominou no mercado de câmbio nesta terça-feira, 22, de agenda esvaziada, com baixo volume de negócios. Nem mesmo o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas no fim da tarde mostrando que o contingenciamento passou de R$ 20,7 bilhões para zero e o bloqueio, de R$ 10,6 bilhões para R$ 10,7 bilhões fez muito preço.

A mínima do dólar ante o real, a R$ 5,55, ocorreu no início da tarde, em sintonia com a perda de força da moeda globalmente enquanto o mercado acompanhava falas do presidente Donald Trump novamente criticando o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. Mas a falta de catalisadores quanto a eventual diálogo do Brasil com os EUA para amenizar as tarifas de 50% a serem aplicadas a partir de 1º de agosto impediu uma valorização do real.