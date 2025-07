Bolsas de NY fecham sem direção única em meio a nova bateria de balanços e de olho em tarifas

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,40%, aos 44.502,44 pontos. Já o S&P 500 fechou com avanço de 0,06% aos 6.309,62 pontos, renovando recorde de fechamento. O Nasdaq, por sua vez, terminou o dia com queda de 0,39%, aos 20.892,69 pontos.

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta terça-feira, 22, com novo recorde histórico de fechamento do índice S&P 500, em dia de agenda esvaziada, enquanto investidores digeriam uma nova bateria de balanços corporativos nos EUA e aguardavam novos desdobramentos sobre negociações tarifárias do presidente Donald Trump.

Em dia marcado por balanços corporativos, a GM teve forte recuo de 8,12%, após anunciar queda nos lucros diante do elevado impacto de tarifas, ainda que resultado tenha superado as projeções. A Coca-Cola fechou em queda de 0,64% com receita ligeiramente aquém das expectativas.

A Lockheed Martin cedeu 10,82% com lucro abaixo das expectativas e, na esteira de resultados fracos, a Steel Dynamics fechou em baixa de 1,70%. Na contramão, porém, a Medpace disparou 54,67% com lucro acima do esperado e aumento na projeção anual.

O setor de chips ficou entre as principais quedas da sessão. O esforço de US$ 500 bilhões anunciado pela Casa Branca para turbinar as ambições de inteligência artificial (IA) dos EUA tem tido dificuldades para decolar e reduziu seus planos de curto prazo. Diante disso, a Nvidia (-2,55%), a AMD (-1,45%) e as American Depositary Receipts (ADRs) da TSMC (-1,80%) fecharam em queda hoje.

A Kohl's disparou 37,72% devido a um short squeeze, quando investidores que apostavam na queda foram forçados a comprar ações para cobrir perdas, após a discussão sobre o posicionamento vendido ter se tornado popular na internet.