Bolsas da Europa operam sem direção única, após balanços e de olho em tarifas

São Paulo, 22/07/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta terça-feira, enquanto investidores digerem balanços corporativos e demonstram preocupação com o andamento das conversas tarifárias entre EUA e União Europeia.

Por outro lado, o Compass Group saltava 5,3% em Londres depois de o conglomerado britânico do setor de catering anunciar a compra do concorrente holandês Vermaat Groep, por 1,5 bilhão de euros, e elevar seu guidance para 2025.

O subíndice europeu da indústria química tinha o pior desempenho, com queda de 1,6%, à medida que a ação da Akzo Nobel tombava 3,3% em Amsterdã, após a empresa holandesa de tintas e revestimentos divulgar lucro trimestral abaixo do esperado e reduzir suas projeções para o ano.

No âmbito comercial, surgiram dúvidas sobre as chances de os EUA fecharem um pacto comercial com a UE após relatos de que o bloco estuda uma ampla gama de contramedidas contra Washington, mirando serviços e outros setores, caso as negociações fracassem.

A UE está sujeita a tarifas recíprocas de 30% dos EUA a partir de 1º de agosto, data limite para um possível acordo.

Às 6h34 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,07%, enquanto a de Paris caía 0,54% e a de Frankfurt recuava 0,81%. Já a de Milão se mantinha estável, a de Madri avançava 0,12% e a de Lisboa tinha ganho de 0,36%.