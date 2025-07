BC confirma reunião nesta terça-feira entre diretores e os presidentes do BRB e Master

Como mostrou o Broadcast na noite desta segunda-feira, 21, o encontro já estava previsto e visava avançar na análise do perímetro da operação de compra do Master pelo BRB. Até agora, o compromisso só consta das agendas oficiais de Aquino e Gomes, mas não é possível descartar a participação de outros membros da cúpula do BC.

O Banco Central (BC) confirmou a realização de uma reunião nesta terça-feira (22) entre os presidentes do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e do Banco Master, Daniel Vorcaro, e dois diretores da autarquia: Ailton Aquino, de Fiscalização, e Renato Gomes, de Organização do Sistema Financeiro e Resolução.

Essa foi a primeira vez que Costa e Vorcaro estiveram juntos com diretores da autarquia para debater os ativos que serão transacionados, o chamado "perímetro" da operação. Até a segunda-feira, a discussão sobre o escopo não havia sido finalizada, segundo pessoas com conhecimento do assunto. O foco do regulador está voltado para a análise desse caso.

O presidente do BC, Gabriel Galípolo, e diretores da instituição se reuniram com Vorcaro no sábado, dia 19. Nesta segunda, estiveram com Costa, do BRB. No dia 9, em uma audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara (CFT), Galípolo revelou que a autarquia havia recebido novas informações sobre o perímetro da operação.

Até o início de maio, a expectativa era de que o BRB excluísse da operação de compra cerca de R$ 33 bilhões em ativos com menor liquidez e uma precificação mais complexa, o chamado "bad bank".