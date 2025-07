Barreirinhas: previsão média mensal de arrecadação com IOF é de R$ 1,6 bi

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou nesta terça, 22, que a previsão média mensal de arrecadação com o decreto presidencial que aumentou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é de R$ 1,6 bilhão. Ou seja, R$ 8,4 bilhões deverão ser arrecadados com o decreto do IOF neste ano de 2025.

Na semana passada, decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi favorável ao governo na questão do IOF, mantendo boa parte do decreto original, o que garante a majoração das alíquotas sobre algumas operações. A exceção foi a derrubada do trecho do decreto que previa a cobrança de IOF sobre operações de risco sacado.