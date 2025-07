América Móvil reverte prejuízo e obtém lucro líquido de US$ 1,19 bi no 2º trimestre

A América Móvil anunciou lucro de 22,28 bilhões de pesos mexicanos (US$ 1,19 bilhão) no trimestre de abril a junho, em contraste com o prejuízo de 1,09 bilhão de pesos mexicanos no mesmo período de 2024. O resultado foi equivalente a 0,37 peso mexicano por ação ou US$ 0,38 por recibo de depósito americano (ADR, na sigla em inglês).

A empresa de telecomunicações mexicana América Móvil, que controla a Claro no Brasil, registrou uma guinada para lucro líquido no segundo trimestre, impulsionado pela expansão das vendas e ganhos com câmbio.

A receita cresceu 14% para 233,79 bilhões de pesos mexicanos, favorecida pela depreciação do peso mexicano frente à maioria das outras moedas usadas nas operações da companhia no exterior. O faturamento com serviços cresceu 13% ou 7,3% a taxas de câmbio constantes.

"O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, uma medida de rentabilidade, cresceu 11% para 92,41 bilhões de pesos mexicanos, e aumentou 5,1% a taxas de câmbio constantes. Os custos de financiamento caíram 81%, incluindo um ganho cambial de cerca de 11 bilhões de pesos mexicanos em comparação com a perda cambial relevante no mesmo trimestre do ano anterior."

A América Móvil adicionou 1,7 milhões de assinantes móveis no trimestre, encerrando junho com 325,7 milhões. As assinaturas de serviços de linha fixa aumentaram 237.000 para 78,5 milhões, com 462.000 adições de banda larga parcialmente compensadas por 164.000 desconexões de TV e 61.000 de linhas de voz."