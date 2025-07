Akzo Nobel reduz guidance para 2025 após queda no lucro e receita

A Akzo Nobel registrou queda no lucro líquido e nas vendas do segundo trimestre, em função de efeitos cambiais adversos e mercados fracos, e reduziu seu guidance para 2025 para contabilizar os movimentos do câmbio.

A empresa holandesa de tintas e revestimentos divulgou nesta terça-feira (22) que obteve lucro líquido de 124 milhões de euros no trimestre, menor do que o ganho de 177 milhões de euros apurado em igual período do ano passado e abaixo da projeção de analistas consultados pela Visible Alpha, de 151 milhões de euros.