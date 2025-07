Stellantis alerta sobre impacto de tarifas e sofre prejuízo bilionário no 1º semestre

A Stellantis estima que tarifas impostas pelo governo dos EUA tiveram um impacto de 300 milhões de euros em seus resultados financeiros no primeiro semestre do ano.

No mesmo período de 2024, a montadora garantiu lucro líquido de 5,62 bilhões de euros sobre receita de 85,02 bilhões de euros.

A empresa também informou que as entregas de carros apenas no segundo trimestre somaram 1,447 milhão de unidades, volume 6% menor do que o do período equivalente do ano passado, em meio a uma queda de 25% na América do Norte.

O balanço semestral consolidado da Stellantis está previsto para o próximo dia 29.

Por volta das 8h30 (de Brasília), a ação da Stellantis caía 0,60% na Bolsa de Milão, reduzindo perdas de mais cedo.