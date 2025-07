Nós não podemos pagar na mesma moeda, diz Haddad sobre relação com os EUA

Também reforçou o argumento do governo em defesa da "unidade e do interesse nacional" no enfrentamento da crise após o anúncio da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros

O titular da Pasta ainda reforçou o argumento do governo em defesa da "unidade e do interesse nacional" no enfrentamento da crise após o anúncio da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros que entrarem nos EUA a partir do dia 1º de agosto.

Além disso, ele lembrou que há "penalidades extremamente graves" não só para o Brasil, mas para diversos países, incluindo o Canadá, parceiro histórico dos Estados Unidos.

Também destacou que o Brasil havia feito mais de dez reuniões com autoridades americanas neste ano e, antes do anunciado do presidente Donald Trump, os EUA estavam "abertos ao diálogo".