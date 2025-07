Empresários brasileiros estão engajados nas negociações e precisam ser elogiados, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez nesta segunda-feira, 21, elogios públicos aos grupos empresariais engajados na interlocução para evitar a prevalência da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros vendidos para os EUA. "Já estamos trabalhando sobre tarifas diretamente com as empresas, não só setorialmente", declarou em entrevista à Rádio CBN.

Haddad disse que, apesar de a prioridade ser reverter as tarifas proibitivas contra o Brasil, há medidas em estudo para ajudar setores eventualmente prejudicados com a efetivação da taxa de 50% sobre as exportações ao mercado norte-americano. "O governo brasileiro está totalmente atento aos efeitos setoriais das tarifas", afirmou. "Não deixaremos trabalhadores brasileiros afetados por tarifas no desalento", acrescentou.