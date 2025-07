China reage a sanções da UE à Rússia e promete medidas para proteger empresas e bancos

O governo da China manifestou "forte insatisfação" e "firme oposição" à decisão da União Europeia (UE) de incluir empresas e instituições financeiras chinesas na nova rodada de sanções contra a Rússia. A medida faz parte do 18º pacote europeu de restrições a Moscou, anunciado na sexta-feira (18).

Segundo comunicado do ministério do Comércio da China divulgado nesta segunda-feira, 21, a UE "ignorou as reiteradas gestões e a oposição da China" ao tomar a decisão, que afeta inclusive "duas instituições financeiras chinesas", acusadas com base em alegações consideradas "infundadas" por Pequim.