Bessent: negociações avançam, qualidade dos acordos é mais importante do que 'momento certo'

Na ocasião, Bessent mencionou que a União Europeia (UE) "avançou lentamente" nas negociações. No entanto, na avaliação dele, o bloco europeu está agora mais engajado nas conversas e "na vontade" de fechar um acordo comercial com os americanos. "Imagino que eles queiram negociar mais rápido. A situação não precisa 'ficar feia' com os europeus", pontuou.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que as negociações comerciais estão avançando, mas ressaltou que a qualidade dos acordos é mais importante do que o "momento certo", em entrevista na CNBC , nesta segunda-feira, 21. "Não vamos nos apressar", disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em relação aos países asiáticos, o secretário afirmou que a visita ao Japão no fim da última semana foi para a Expo 2025, mas que encontrou o primeiro-ministro do país, Shigeru Ishiba, e o principal negociador, Ryosei Akazawa. Segundo ele, as prioridades "não são governo interno, mas melhores negócios para EUA". Já para a China, Bessent defendeu que os americanos se envolverão em negociações com a principal potência da Ásia em um futuro próximo e que estão "em um bom lugar" nas conversas comerciais.

"Podemos avançar nas conversas. Com a China, podemos começar a conversar sobre o petróleo do Irã, o comércio deles com a Rússia. Eles são grande compradores de petróleo russo e iraniano sob sanções", afirmou.

Bessent informou que cerca de 80 ou 90 senadores querem aprovar um projeto de lei de novas sanções à Rússia. "Eu pediria à Europa que seguisse os EUA se implementássemos tarifas secundárias sobre a Rússia", acrescentou.