Trump elogia William Pulte e critica 'fracos da esquerda radical'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA) e presidente do conselho da Fannie Mae e da Freddie Mac, William Pulte, neste domingo, 20, em post na rede Truth Social. "CONTINUE AVANÇANDO, WILLIAM, NÃO DEIXE QUE OS FRACOS DA ESQUERDA RADICAL TE PAREM!", publicou. Segundo o republicano, Pulte está fazendo um "excelente trabalho".

No início de julho, Pulte pediu que o Congresso americano investigasse o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, por demonstrações de "viés político" e por supostamente ter prestado "testemunho enganoso" ao Senado, o que, segundo o presidente do conselho da FHFA, seria "motivo suficiente para sua destituição por 'justa causa'".