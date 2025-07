Morre Roberto Duailibi, um dos principais nomes da publicidade no Brasil

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Também empresário, em 1968, foi um dos fundadores da DPZ - junto dos sócios José Zaragoza e Fracesc Petit, uma das principais agências de publicidade do País. Sua trajetória profissional começou em 1952, na Colgate-Palmolive.

Atuou em algumas das principais agências do Brasil em décadas seguintes, com destaque para a Standard Propaganda, onde foi vice-presidente de Criação.

Pela DPZ, em 1969, foi eleito o "Publicitário do Ano" no Prêmio Colunistas. Também venceu por duas vezes o Troféu Imprensa de Melhor Propaganda do Ano, em 1980 e em 1981, por sua criação mais notável, os comerciais de TV do "Garoto Bombril", protagonizado por Carlos Moreno.

Além de publicitário premiado, Duailibi foi escritor, professor e um dos mais requisitados palestrantes brasileiros. Com passagem pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) e decano do Conselho da ESPM de São Paulo.