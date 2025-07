Gestores de fundos imobiliários negociam alternativas para CRIs 'estressados'

O fundo Suno Recebíveis Imobiliários (SNCI11), por exemplo, aprovou em junho a prorrogação por um mês do vencimento de obrigações da construtora RDR, de Itu (SP), referente a um CRI atrasado. Segundo comunicado do fundo aos cotistas, o prazo foi necessário para a empresa finalizar as obras do empreendimento residencial e receber o dinheiro da carteira de clientes.

"O mercado, em geral, está tendo muitas renegociações. Esses CRIs não aparecem como inadimplentes na carteira dos fundos porque têm os waivers [jargão para flexibilização das obrigações]", contou o diretor de investimentos da Suno Asset, Vitor Duarte. "Em vez de executar a dívida, alongam-se os prazos de pagamento. Nenhum gestor quer tomar o ativo, bancar condomínio e IPTU ou ter que terminar as obras. Ele quer receber o dinheiro", ponderou Duarte.

Exemplos assim têm se multiplicado no mercado. Neste mês, o fundo Banestes Recebíveis (BCRI11) divulgou a necessidade de flexibilizar condições de CRIs do Grupo WAM, que desenvolve projetos de multipropriedades, como o Thermas São Pedro, no interior de São Paulo. Um dos CRIs da companhia na carteira do fundo recebeu waiver para pagamento de juros e amortização, bem como teve o prazo final do vencimento esticado para daqui dois anos. Outro CRI da mesma empresa entrou em inadimplência no mês, e o seu futuro será discutido em assembleia a ser marcada com os credores. "A companhia [WAM] passa por uma fase de reestruturação e precisa de respiro para manter a operação e garantir a retomada de uma performance mais condizente", explicou o Diretor de Gestão de Recebíveis na Banestes, Marcos Amaral Vargas, em live para cotistas nesta semana.

O BCRI11 tem cerca de dez CRIs em situação de inadimplência, o que representa 15,5% da carteira. "Embora tenha alguns casos assim, a carteira é pulverizada e está saudável", defendeu Vargas, acrescentando que os casos de não recebimento estão sob escrutínio da gestora.

Outro fundo que teve de se sentar com as incorporadoras para negociar foi o Urca Prime Renda (URPR11). Na sua carteira, os CRIs permanecem com inadimplência relativamente baixa, oscilando em torno de 4,5% do portfólio, mas a um custo elevado para os cotistas. Os gestores do fundo abriram mão, temporariamente, do recebimento de juros das dívidas das incorporadoras em dificuldades financeiras para que as empresas usassem o dinheiro para terminar as obras. Com isso, a lógica foi evitar a paralisação dos canteiros e, em última instância, uma eventual tomada dos empreendimentos inacabados como garantia, o que criaria mais problemas.