Galípolo recebe Vorcaro no Banco Central para tratar de venda do Master ao BRB

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, recebeu o presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o CEO, Augusto Ferreira Lima, para tratar do processo de venda desta instituição financeira privada ao Banco de Brasília (BRB).

O banco comprado é de médio porte e teve um crescimento exponencial nos últimos anos, mas em geral visto com ressalvas no mercado financeiro.

O BRB, banco ligado ao governo do Distrito Federal, anunciou uma oferta de compra de uma fatia relevante do Banco Master, em 28 de março.

O acordo de compra de uma fatia do Master pelo BRB foi aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 17 de junho, mas ainda está sob análise do Banco Central.

Uma parte significativa do patrimônio que garantia a solidez do Banco Master era composta por precatórios (títulos de disputas judiciais contra governos), que são de recebimento incerto.

Em entrevista ao Estadão, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, negou que a compra de parte do Banco Master seja fruto de interferências políticas na instituição financeira. Segundo ele, a análise para a proposta foi técnica e dentro da lógica de expansão do banco do governo distrital.