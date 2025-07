Ernesto Antunes lança livro sobre gestão e negócios, em Fortaleza

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

"Vivências de um consultor empresarial" é mais uma publicação de Antunes, administrador e consultor empresarial, com atuação em programas de empreendedorismo e planejamento estratégico pelo Sebrae

O administrador e escritor Ernesto Antunes lança mais uma publicação no próximo dia 31 de julho. O livro “Vivências de um consultor empresarial” terá solenidade de publicação no Auditório do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Fortaleza.

Ernesto é consultor empresarial com atuação em programas de empreendedorismo e planejamento estratégico pelo Sebrae.