CEO da Boca Rosa aposta na diversidade de tons para corrigir 'erro antigo do mercado de beleza'

Durante décadas, a maquiagem vendida no Brasil não refletiu a pluralidade de tons de pele da população, gerando frustração e exclusão. Para Bianca Andrade, CEO da Boca Rosa Company, esse era "um erro antigo do mercado" que exigia correção.

Em 2024, a marca apresentou o Stick Pele com 50 tonalidades, um produto multifuncional que atua como base, corretivo e contorno, pensado para atender desde peles claras até as mais escuras. Desenvolvido com fórmula versátil, o Bianca conta que Stick Pele foi projetado para abraçar diferentes tipos de pele e faixas etárias, reafirmando o compromisso da empresa com a inclusão e o protagonismo feminino.