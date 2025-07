Bessent apresentou argumentos a Trump contra saída de Powell do Fed

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, expôs reservadamente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as razões pelas quais ele acreditava que o republicano não deveria tentar demitir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell , disseram pessoas familiarizadas com o assunto ao The Wall Street Journal .

Bessent disse que demitir Powell era desnecessário porque a economia está indo bem e os mercados responderam positivamente às políticas do presidente, de acordo com uma das pessoas familiarizadas com o assunto. Bessent também lembrou a Trump que as autoridades do Fed sinalizaram que poderiam cortar os juros duas vezes antes do final do ano, disse essa pessoa.

A possibilidade de o presidente tentar demitir Powell pairava no ar há meses, mas explodiu em público novamente. Trump reclamou repetidamente que o Fed precisa cortar os juros para reduzir as despesas da dívida federal, e um alto funcionário da Casa Branca disse na quarta-feira, 16, que o presidente havia indicado aos parlamentares republicanos em uma reunião recente que poderia em breve propor a demissão de Powell. Mais tarde, ainda na quarta-feira, Trump disse a repórteres que não planejava fazê-lo.