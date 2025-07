Temor sobre ofensiva maior dos EUA após STF restringir Bolsonaro eleva taxas

Encerrados os negócios, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) que vence em janeiro de 2026 ficou em 14,965%, vindo de 14,943% no ajuste de ontem. O DI de janeiro de 2027 passou de 14,339% no ajuste da véspera para 14,365%. O DI de janeiro de 2028 avançou de 13,687% no ajuste antecedente a 13,735%, e o contrato do primeiro mês de 2029 marcou 13,655%, ante 13,593% no ajuste de quinta.

Por volta das 13h30, as taxas chegaram a tocar as máximas intradia em vários vértices. O fôlego adicional ocorreu após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) ter formado maioria para manter as medidas restritivas impostas a Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes.

Nova investigação da PF contra Bolsonaro concluiu que ele estimulou iniciativas do governo dos EUA para impor sanções ao Brasil, em represália à ação da qual é réu no STF. O ex-presidente está usando tornozeleira eletrônica, proibido de acessar redes sociais e incomunicável com outros réus. O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou ontem uma carta em sua rede Truth Social endereçada ao ex-presidente, na qual voltou a afirmar que o político recebe "tratamento injusto" por aqui e a pedir que o STF encerre o julgamento do ex-líder.

Paulo Henrique Oliveira, estrategista de renda fixa da Daycoval Corretora, destaca que, a despeito do ambiente de maior cautela, os vencimentos mais curtos da curva praticamente não se moveram nesta sexta. A estabilidade evidencia que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) foi bem-sucedido na tarefa de ancorar as expectativas sobre a Selic, uma vez que o mercado segue precificando que a taxa permanecerá em 15% até ao menos o primeiro trimestre de 2026, diz Oliveira.

O estrategista aponta dois vetores de pressão sobre os juros futuros no pregão desta sexta: a falta de consenso sobre uma candidatura de direita ao pleito presidencial de 2026, o que aumentaria as chances de reeleição do presidente Lula e, consequentemente, de continuidade de uma política fiscal pró-gastos, e, também, a maior tensão comercial com os EUA, reforçada após os acontecimentos de hoje. "Depois do que houve com Bolsonaro, o receio é que Trump dobre a aposta e eleve ainda mais as tarifas contra o Brasil".