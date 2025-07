Lide: Giannetti pede previsibilidade e diz que tarifas prejudicariam trabalho de anos com EUA

O head de Comércio Exterior do LIDE, Roberto Giannetti, reforçou que o setor privado brasileiro busca "previsibilidade" nas relações com os Estados Unidos e que um aumento de tarifas colocaria em risco um trabalho de integração construído ao longo de décadas.

"Nós queremos operação econômica, previsibilidade, segurança, e uma integração econômica com a maior economia do mundo, que são os Estados Unidos", afirmou, após reunião com empresários.