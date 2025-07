Executivos da indústria afirmam ser difícil Abrir novos mercados

Setores que se encontraram com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, nesta semana, apontaram dificuldades para a abertura de novos mercados, ante o aumento das tarifas sobre produtos brasileiros anunciado pelos Estados Unidos.

"Abrir novos mercados sempre é importante, mas não é algo que vai solucionar o problema mais imediato. E, no nosso caso, acho pouco provável que a gente consiga novos mercados para absorver todo o volume de manteiga [DE CACAU](de cacau) que vai para os Estados Unidos", disse Anna Paula. Os EUA são o segundo maior importador do produto. "A gente vai perder mercado e, se inundar isso aqui no mercado local, a gente vai ter um colapso da cadeia como um todo."

Na mesma linha, o presidente da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), André Passos, afirmou que a busca por novos mercados é "muito difícil" no curto prazo.

A indústria química nacional exporta hoje US$ 2,4 bilhões em produtos químicos para os EUA, 80% concentrados em 50 categorias. Os americanos são o segundo maior mercado do setor químico brasileiro. Passos afirma que a sobretaxa de 50% é insustentável. "Parece muito claro que eles vão ter de mudar, até por pressão das próprias empresas dos Estados Unidos que operam no Brasil e operam lá", avaliou.

Segundo relatos, os participantes das reuniões no Mdic foram unânimes sobre a continuidade das negociações, a princípio sem retaliação. As centrais sindicais levaram ao governo a preocupação com os empregos, já que as tarifas vão impactar fortemente a indústria, e defenderam que o governo já pense em medidas para contornar esse impacto.