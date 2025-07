Criptomoedas: bitcoin recua, em correção após subir com aprovação de legislação nos EUA

O bitcoin operou em baixa nesta sexta, 18, em uma potencial correção após subir com a aprovação de uma legislação favorável ao setor no Congresso americano, enquanto outras medidas observadas como benéficas a estes ativos seguem impulsionadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Antes da queda, o cenário elevou o valor de mercado combinado de todas as criptomoedas acima de US$ 4 trilhões na sexta-feira, de acordo com o provedor de dados de ativos digitais CoinGecko.

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin recuava 1,17%, a US$ 117,380.04. O ethereum avançava 4,25%, a US$ 3.574,97, segundo cotações da Binance.