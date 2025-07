Bolsas de NY fecham sem sintonia com recorde no Nasdaq e Dow Jones pressionado por 3M

As bolsas de Nova York fecharam sem sintonia, com o Dow Jones ostentando perdas mais significativas sob o peso da queda das ações da 3M após frustração com projeção. O S&P 500 fechou colado à estabilidade. E o Nasdaq ganhou fôlego no final desta sexta, 18, e os 10 pontos de alta ajudaram o índice a marcar nova máxima histórica de fechamento.

As ações da 3M recuaram 3,65% e responderam pela maior queda porcentual do Dow Jones após a empresa reduzir sua projeções de vendas orgânicas no ano para um aumento de 2%, ante a projeção anterior de alta entre 2% e 3%. A American Express perdeu 2,35%.

No Nasdaq, a alta da Constellation Energy (4,43%) ajudou a atenuar a pressão da Netflix (5,7%). Mesmo após a empresa de streaming elevar as projeções para o ano, citando ajuda do dólar, os múltiplos elevados pesaram sobre o ativo. "Com as ações em alta de cerca de 40% no acumulado do ano e sendo negociadas a aproximadamente 40 vezes (o lucro projetado em 12 meses), acreditamos que as expectativas permanecem elevadas, o que, em nossa opinião, explica em grande parte a reação moderada das ações", escreveram analistas do BofA, que seguem otimistas sobre o desempenho da Netflix.

A GE Aerospace terminou em alta de 1,2%, a US$ 263,43 após a gigante industrial aumentar sua previsão de lucros para o ano inteiro e superar as expectativas em termos de receitas e lucro no segundo trimestre, já que a demanda por seus serviços está acalmando preocupações sobre turbulência macroeconômica e custos tarifários. O preço alvo para as ações foi elevado pelo Citigroup (de US$ 296 para US$ 309), UBS (de US$ 300 para US$ 321) e o RBC Capital (de US$ 275 para US$ 300).

Pela manhã, os índices acionários pouco reagiram à melhora no sentimento do consumidor e das expectativas de inflação dos EUA.