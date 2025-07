Atividade industrial teve desempenho negativo em junho, revela sondagem da CNI

A atividade industrial teve um desempenho negativo em junho, segundo pesquisa Sondagem Industrial, divulgada nesta sexta-feira (18) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice de evolução da produção foi de 47,2 pontos no mês passado, abaixo da linha divisória dos 50 pontos, indicando queda da produção industrial em relação a maio, quando o indicador ficou em 52 pontos. O resultado é pior que o de junho de 2024, quando o índice marcou 48,7 pontos. Pela metodologia da pesquisa, os índices variam de zero a 100 pontos; sendo que valores abaixo de 50 indicam queda e acima, alta.

O indicador de evolução do número de empregados foi de 49,1 pontos em junho. Também abaixo da linha divisória dos 50 pontos, o resultado indica queda do número de empregados no mês. "O movimento é usual para o mês, mas a queda se mostra mais intensa e disseminada em junho de 2025 na comparação com mesmo mês do ano passado, quando o índice foi de 50 pontos", destaca a pesquisa da CNI. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) avançou um ponto porcentual em junho, para 71%. Esse patamar supera em um ponto porcentual a UCI registrada em junho de 2024 e em dois pontos a UCI de junho de 2023. No mês passado, os estoques de produtos acabados da indústria caíram ligeiramente em relação a maio. O índice de evolução do nível de estoque ficou em 49,6 pontos, pouco abaixo da linha dos 50 pontos. Assim, o índice de estoque efetivo em relação ao planejado recuou, passando de 50,5 pontos em maio para 49,7 pontos em junho. "Com a queda, o índice passou a situar-se abaixo da linha divisória de 50 pontos, ou seja, passou a mostrar que o nível de estoques está abaixo do patamar planejado pelos empresários industriais." Piora das condições financeiras

A sondagem mostra que, no segundo trimestre de 2025, o índice de satisfação com a situação financeira da indústria caiu de 48,8 pontos no primeiro trimestre para 48,4 pontos. "Abaixo da linha divisória dos 50 pontos, o índice mostra insatisfação das empresas industriais com a sua situação financeira, que se tornou mais intensa e disseminada nesse segundo trimestre do ano, na comparação com o primeiro", diz a pesquisa. "A piora das condições financeiras das empresas reflete a desaceleração da economia e os juros altos. Essa combinação prejudica o faturamento e aumenta alguns custos para a indústria, o que faz com que os empresários sintam um aperto financeiro cada vez maior", avalia Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI. O índice de satisfação com o lucro operacional caiu 1,0 ponto entre os dois primeiros trimestres deste ano, para 42,8 pontos. Ao ficar mais distante dos 50 pontos, o índice revela um aprofundamento da insatisfação com o lucro operacional.

A indústria também aponta maior dificuldade de acesso ao crédito. O índice de facilidade de acesso ao crédito caiu 0,5 ponto, para 39,9 pontos. Isso mostra, segundo a CNI, maior dificuldade da indústria em obter financiamento no segundo trimestre do ano em relação aos três primeiros meses do ano. A sondagem mostra que o índice de evolução do preço médio das matérias-primas recuou 5,4 pontos, para 57 pontos, no segundo trimestre. Como o indicador segue acima da linha divisória dos 50 pontos, indica, segundo a CNI, que a percepção dos empresários é de alta nos preços de insumos e matérias-primas. Principais problemas

No segundo trimestre do ano, os três principais problemas enfrentados pela indústria brasileira foram: a carga tributária (36,7% das indicações), as taxas de juros elevadas (29,5%) e a demanda interna insuficiente (apontado por 28,3% das indústrias). Na quarta colocação, está o problema da falta ou alto custo de trabalhador qualificado, que foi apontado por 23,3% das empresas. Segundo a Sondagem, o porcentual de assinalações desse problema vem crescendo consistentemente desde 2020. Expectativas As expectativas da indústria mostram uma leve piora em julho, mas seguem positivas, segundo a sondagem. O índice de expectativa relativo à exportação caiu 0,8 ponto. O que mede expectativa com demanda caiu 0,2 ponto, assim como o de compras de insumos e matérias-primas. O índice de expectativa de empregados ficou próximo da estabilidade, com variação negativa de 0,1 ponto.