EUA sinalizam publicação de documento investigativo sobre o Brasil no diário oficial

O governo dos Estados Unidos, por ordem direta do presidente Donald Trump, abriu uma investigação contra o Brasil por práticas comerciais que considera "injustas ou discriminatórias" e que "restringem ou oneram o comércio" com empresas americanas. O processo foi iniciado formalmente na terça-feira, 15, e será publicado na sexta-feira, 18, no Federal Register, o diário oficial americano.

Entre os principais pontos, o documento assinado pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR) acusa o Brasil de conceder tarifas preferenciais à Índia e ao México, mas não aos EUA, criando um ambiente de concorrência desigual.