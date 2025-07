Dólar sobe em linha com exterior e de olho em IOF e política

Nesta quarta, 16, após o fechamento dos mercados, saiu a decisão do STF que restabelece parte dos aumentos do IOF e o presidente da República vetou o aumento do número de deputados federais, o que deve aumentar a tensão entre governo e Congresso Nacional.

O dólar sobe no mercado à vista na manhã desta quinta-feira, 17, acompanhando a valorização da divisa americana e dos rendimentos dos Treasuries em meio às negociações tarifárias do governo dos EUA e por cautela local.

Também pesa a nova pesquisa Genial/Quaest, mostrando crescimento da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o tarifaço de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros e que ele venceria em todos os cenários para a eleição de 2026. No mercado, há receio de que a melhora da popularidade do governo enfraqueça candidaturas de centro-direita em 2026, que seriam mais associadas, na visão de uma parcela do mercado, ao compromisso com a austeridade fiscal.

O IGP-10 de julho recuou 1,65%, após queda de 0,97% em junho. O resultado representa uma queda mais acentuada que a mediana das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, de recuo de 1,46%, com intervalo entre -0,52% e -1,82%. No ano, o IGP-10 acumula queda de 1,42%, mas tem alta de 3,42% em 12 meses.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 3,31 bilhões para agilizar o ressarcimento de aposentados que tiveram descontos indevidos por associações na folha de pagamento. A devolução dos valores será feita a partir do dia 24 de julho.

A Unigel informou que iniciou as tratativas com seus credores financeiros com o objetivo de formalizar um acordo para suspender temporariamente a exigibilidade de obrigações pecuniárias do grupo, "diante do atual cenário desafiador enfrentado globalmente pela indústria química."