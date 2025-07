Captação de renda fixa no exterior tem maior em volume desde 2014, afirma Anbima

As captações de renda fixa no exterior somaram US$ 17,2 bilhões no primeiro semestre, o equivalente a 86% de todo o volume captado em 2024 inteiro, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Foi o maior volume semestral desde 2014.

Se incluir as emissões feitas em julho, o volume já ultrapassa o de 2024, destacou o presidente do Fórum de Estruturação de Mercado de Capitais da Anbima, Guilherme Maranhão.