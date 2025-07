Café em grão e matérias primas brutas impulsionam retração de inflação no atacado no IGP-10

Todas as etapas de processamento do IPA registraram quedas acentuadas em julho, com destaque para o café em grão, e contribuíram para a queda de 2,42% do indicador do atacado dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de junho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em junho, o recuo foi de 1,54%.

O IGP-10 passou de uma redução de 0,97% em junho para um recuo de 1,65% em julho. O índice acumulou uma elevação de 3,42% em 12 meses.