Bolsas da Europa sobem após perdas recentes, com ajuda de balanços e de olho em tarifas

São Paulo, 17/07/2025 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, interrompendo uma recente tendência negativa, na esteira de balanços animadores da região e com investidores à espera de novidades de conversas tarifárias entre União Europeia e EUA.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,73%, a 545,81 pontos, depois de acumular perdas nos quatro pregões anteriores.

A ABB tinha robusto ganho de 7,9% em Zurique no horário acima, após a multinacional suíça de engenharia garantir lucro maior graças a encomendas trimestrais recordes. As ações das concorrentes francesa Schneider Electric e alemã Siemens tinham altas de 5,7% e 3%, respectivamente, com as três empresas se destacando nas primeiras colocações do Stoxx 600.

Já em Estocolmo, a Volvo Car saltava 9,2%, após a montadora sueca divulgar lucro e margem operacionais um pouco maiores do que o esperado.

No âmbito comercial, o principal negociador da UE, Maros Sefcovic, embarcou para Washington ontem para discutir tarifas com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e o representante comercial do país, Jamieson Greer. Se não chegar a um acordo com os EUA, o bloco estará sujeito a tarifas de 30% a partir de 1º de agosto.