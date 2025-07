Bolsa família 2025: veja calendário de pagamento e quem recebe o benefício em julho

Começam nesta sexta-feira, 18, os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de julho. A Caixa Econômica Federal segue o calendário tradicional de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Os beneficiários recebem de forma escalonada nos últimos 10 dias úteis do mês. Quem tem acesso ao pagamento primeiro, nesta sexta-feira, são as pessoas de NIS com final 1. Como os depósitos só acontecem de segunda a sexta, o pagamento para quem tem o NIS de final 2 será feito na segunda-feira, 21. No dia 31, recebem aqueles com NIS de final 0.