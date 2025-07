USDA: secretária reforça ofensiva contra Brasil em investigação sobre práticas comerciais

A mensagem da líder do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) reproduzia uma postagem do USTR acusando o Brasil de restringir o acesso de exportadores americanos ao mercado

A secretária de Agricultura dos Estados Unidos, Brooke Rollins, agradeceu nas redes sociais o presidente Donald Trump e o Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês) "pelos esforços em defesa do setor agropecuário americano", em referência a uma investigação sobre práticas comerciais do Brasil consideradas injustas.

"Obrigado por lutarem pela agricultura americana e garantirem acesso significativo ao mercado e comércio recíproco para nossos excelentes produtos agrícolas. Nossos produtores merecem competir em condições justas!", escreveu.