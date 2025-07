Túnel Santos-Guarujá recebe primeiro aval ambiental, emitido pela Cetesb

O projeto do Túnel Santos-Guarujá recebeu seu primeiro aval ambiental. O parecer técnico favorável ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) foi emitido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). A proposta segue agora para deliberação do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Incluído no Novo PAC, o túnel será a maior obra do programa federal. O projeto prevê R$ 6,8 bilhões em investimentos. O valor foi ampliado em cerca de R$ 800 milhões na nova versão do edital, publicada em junho de 2025.

O leilão já tem dois interessados confirmados para a disputa, conforme mostrou a Coluna do Broadcast. A construtora brasileira Marquise Infraestrutura se uniu à italiana WeBuild para formar um consórcio que disputará o certame. A multinacional China Communications Construction Company (CCCC) também afirmou ao governo brasileiro que vai entrar na briga, conforme confirmou o ministro Silvio Costa Filho.

O prazo da concessão será de 30 anos, abrangendo a construção, operação e manutenção do sistema viário submerso. Atualmente, mais de 21 mil veículos cruzam diariamente as duas margens utilizando balsas e catraias, além de 7,7 mil ciclistas e 7,6 mil pedestres. Com a nova estrutura, a travessia será feita em poucos minutos, reduzindo filas e otimizando o fluxo logístico do Porto de Santos.